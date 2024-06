Ufficiale: L’Altamura giocherà al San Nicola di Bari

La stagione 2024/2025 del Team Altamura inizierà tra le mura del San Nicola di Bari. La società, appena promossa in Serie C, infatti, ha dovuto da subito risolvere il problema legato allo stadio. Mentre in un primo momento era stato individuato il “Franco Fanuzzi” di Brindisi, la società attraverso una conferenza stampa ha invece cambiato scelta.

Secondo quanto riferito in conferenza stampa, infatti, lo stadio scelto per disputare le partite casalinghe sarà il “San Nicola” di Bari.

