Born To Fly, al via a Gravina lo stage per giovani portieri

GRAVINA – Nati per volare, per essere numeri uno tra i pali, ma soprattutto nella vita. Al via la nona edizione di Born To Fly, stage estivo per giovani e giovanissimi aspiranti portieri in programma dal 17 al 21 giugno al “Vicino” di Gravina e dal 1 al 6 luglio al campo Diomede presso il quartier San Paolo di Bari. Circa 100 bambini e ragazzi iscritti chiamati a divertirsi fuori dalle mura delle loro scuole-calcio e pronti ad essere allenati da uno staff professionale di alto livello, in collaborazione con la scuola calcio Levante Azzurra di Bari. Tra i preparatori di spicco Gianni Iurino, Ciccio Monaco, Gianni Salvemini ed altri coach coordinati da Paolo Vicino, portiere del Canosa nell’ultima stagione e ideatore dell’associazione Born To Fly, oltre alla direzione tecnica di Gianni Saracino. I dettagli nel servizio.

