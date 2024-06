Foggia, Brambilla in pole per la panchina (servizio)

FOGGIA – Il primo tassello del nuovo Foggia, ancora targato Nicola Canonico, è ormai inserito, parliamo del direttore sportivo Domenico Roma, d’accordo col patron per succedere ad Emanuele Belviso in attesa della scadenza del contratto che lo lega al Messina, fissata per il 30 giugno. Canonico-Roma, ecco la coppia chiamata a costruire una squadra sulla base di dodici elementi ad oggi di proprietà, alcuni di spessore, Millico su tutti, ed altri che sembrerebbero destinati ai saluti.

Serrata la ricerca di un timoniere che prenda le redini di questo Foggia intenzionato a migliorare l’anonima stagione conclusa all’undicesimo posto e fuori dalla griglia playoff.

È Massimo Brambilla il profilo più apprezzato dal futuro ds rossonero, nelle prossime ore potrebbe esserci un primo incontro per sondare il terreno e capire se ci siano o meno i giusti margini per trasformare in realtà il grande desiderio di Domenico Roma. Brambilla è reduce dall’esperienza positiva alla guida della Juventus Next Gen, due stagioni culminate con una finale di Coppa Italia di Serie C ed i quarti di finale disputati e persi (con un doppio beffardo pareggio) un mese fa contro la Carrarese, poi promossa in Serie B. Parliamo di uno dei tecnici più quotati a livello nazionale dopo i buoni risultati ottenuti in bianconero, ma non l’unico nella lista di Roma e del patron Canonico: tra i nomi spuntati nelle ultime ore ci sarebbero Francesco Modesto, nell’ultima stagione all’Atalanta U23 e Bruno Caneo, esonerato dalla Turris a gennaio di quest’anno. Ad ogni modo, sarà una settimana decisiva per il futuro della panchina rossonera, Massimo Brambilla irrompe prepotentemente in pole ed il possibile incontro delle prossime ore potrebbe dare già importanti indicazioni. Servirà, comunque, pazientare qualche giorno per capire se questo matrimonio possa realmente concretizzarsi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author