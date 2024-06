La settimana della Virtus Francavilla è partita con lo stesso stato di quiete con cui si era chiusa la scorsa. Chi si aspettava un’accelerata dopo il weekend, sia con l’annuncio di Ciro Ginestra nelle vesti di nuovo allenatore e sia con qualche sprint di mercato, è rimasto inevitabilmente deluso. Ma le prossime ore saranno quelle del secondo tassello del puzzle 2024/25: scelto il direttore sportivo, presto sarà ufficializzata anche la guida tecnica.

Parallelamente la società si muove anche per individuare quei profili di esperienza necessari a disputare una stagione da vertice come nelle idee del presidente Magrì. I prossimi giorni saranno quelli decisivi sul fronte Allegrini: il difensore potrebbe salutare Cerignola svincolandosi dall’1 luglio, Montervino gli avrebbe già illustrato il progetto biancazzurro e non è da escludere che il trentaquattrenne possa dire sì e accettare una nuova e stimolante sfida.

Il nome nuovo per il centrocampo, invece, è quello di Bright Addae, mediano trentunenne ex Bitonto e reduce da una stagione positiva a Nardò. Sullo sfondo restano anche i profili di Corvino, Giannini, che come noto piacciono e non poco all’uomo-mercato biancazzurro. Si lavora anche per individuare un promettente portiere under.

