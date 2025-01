Lutto nel mondo della politica, scompare Lorenzo Cirasino

BRINDISI – Lutto nel mondo della politica pugliese e brindisina in particolare. Si è spento all’età di 79 anni l’onorevole Lorenzo Cirasino, era stato a lungo sindaco di Ostuni per due mandati per otto anni dal 1996 al 2002 e deputato del Partito comunista italiano dal 1976 al 1979. Tra i vari incarichi istituzionali ricoperti anche quello di assessore provinciale nel 2004.

“Il Partito Democratico pugliese si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Lorenzo Cirasino, Sindaco di Ostuni e storico esponente politico del Partito Comunista, dei Democratici di Sinistra ed infine del PD brindisino.

Con il suo impegno istituzionale ha costruito le basi per la modernizzazione della Città Bianca rendendola una meta turistica internazionale.”

Lo dichiara Domenico De Santis, Segretario PD Puglia

Alla faniglia Cirasino le condoglianze dello staff di Antenna Sud

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author