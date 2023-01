Sono nove i colpi di pistola esplosi la scorsa notte a Lizzanello contro la porta d’ingresso di un’abitazione in cui vive un giovane del posto. L’arma utilizzata è di piccolo calibro. Non si registrano feriti. A quanto si apprende a chiamare i carabinieri sarebbe stato lo stesso giovane che vive in quella casa. L’abitazione è la stessa contro la quale lo scorso marzo fu fatto esplodere un ordigno rudimentale che provocò danni anche a due auto parcheggiate. Indagano i carabinieri.

