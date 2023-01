NOVOLI – È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi e amati in Puglia, la Focara di Novoli in onore del patrono Sant’Antonio Abate, che dopo la pandemia quest’anno è possibile rivivere in presenza. Evento che ha ottenuto anche il patrocinio del ministero del turismo e della cultura Il progetto di questa edizione dal titolo “Palpiti popolari – Radici sacre e Fuochi profani” prevede fino al 18 gennaio diversi appuntamenti, presentati a palazzo Adorno, musica, momenti di riflessione e preghiera, degustazioni, mostre

Lunedi 16 gennaio il momento clou con l’accensione della Focara alle 2030 e l’esibizione dei Sud sound Sistem- Cesare dell’Anna-Antonio Castrignanò, al pomeriggio invece la solenne processione e la benedizione degli animali. Il 17 poi ritornerà la rassegna pirotecnica e ci sarà il concerto di Morcheeba alla mattina la funzione con l’arcivescovo Mons. Seccia. Il 18 invece da piazza Tito Schipa gli appuntamenti si sposteranno in piazza Regina Margherita. Nella sezione culturale, tra gli altri, l’appuntamento Conversazioni sull’umano e sul sacro e poi mostre presentazione di libri e tanto altro.

Barbara Magnani

