Liste d’attesa, Schlein: ‘Decreto fuffa, non ci sono soldi’

“È un decreto fuffa quello sulle liste di attesa”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, durante un evento elettorale a Bari, criticando aspramente le recenti decisioni del Governo.

Schlein ha sottolineato che la mancanza di fondi adeguati e le misure già previste nel decreto non risolveranno il problema. Ha anche denunciato il tentativo di favorire il settore privato, affermando che “per affrontare strutturalmente le liste di attesa, lo sanno tutti, bisogna evitare che si svuotino i reparti”.

“Possono fare una cosa semplice, ma per ideologia non lo fanno”, ha aggiunto la segretaria dem riferendosi alla proposta di legge del Partito Democratico che prevede maggiori risorse per la sanità pubblica e lo sblocco del tetto alle assunzioni, introdotto nel 2009 dal governo Berlusconi con Giorgia Meloni come ministra.

Rivolgendosi ai cittadini, Schlein ha ribadito che “se vogliono davvero salvare la sanità pubblica, votino insieme a noi quella legge. Questo decreto fuffa, in realtà, contiene misure già previste, non mette risorse a disposizione e rischia di agevolare il privato”.

Durante un appuntamento elettorale a Trinitapoli, nel nord Barese, Schlein ha espresso soddisfazione per il fatto che la campagna del PD sulla sanità pubblica abbia già ottenuto un primo risultato, costringendo il governo ad ammettere la mancanza di risorse sufficienti per abbattere le liste d’attesa. “Oggi, a quattro giorni dal voto, si apprestano a portare in Consiglio dei ministri una norma che è già stata contestata dalle Regioni di destra perché in realtà sembra fuffa”, ha detto.

Concludendo, la segretaria dem ha ribadito che “se i reparti si svuotano, le liste d’attesa si allungano all’infinito e così chi ha i soldi va dal privato, chi non ce li ha rinuncia a curarsi”.

Schlein ha invitato il Governo a votare la proposta di legge del PD, che chiede più risorse per la sanità pubblica e un piano straordinario di assunzioni del personale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author