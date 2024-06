Schlein da Bari: ‘Leccese sindaco garanzia per tutti i baresi’

“È una emozione tornare a Bari per sostenere la corsa a sindaco di Vito Leccese: sappiamo, perché lo conosciamo, qual è la sua grande competenza e il suo amore per questa città, soprattutto la sua conoscenza su come far funzionare un’amministrazione. Questa è una garanzia per tutti i baresi, Vito sa dove mettere le mani, sa dove intervenire per continuare l’ottimo lavoro di Antonio Decaro. uno dei più grandi sindaci d’Italia”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, da Bari per la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco del Pd Vito Leccese.

