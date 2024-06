Arianna Meloni da Lecce: ‘Stampa italiana infanga Giorgia, vergogna’

Il nostro “è un governo coeso, stabile, abbiamo investito sulle imprese e l’Italia è ripartita. La stabilità e la certezza hanno fatto ripartire un’Italia ferma. Sono tornati gli investitori grazie all’autorevolezza di Giorgia. La stampa internazionale parla benissimo di Giorgia Meloni. Solo la stampa Italiana riesce a infangarla. Una vergogna”. A dichiararlo, da Lecce, è Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI durante un incontro elettorale con il ministro Raffaele Fitto.

“Non è vero che dietro Giorgia Meloni non ci sia una classe dirigente, c’è un esercito che lavora giorno e notte nell’ombra. Mi vanto di FdI, non siamo arrivati al governo per caso. E’ stato un cammino lungo e difficile, soprattutto quando a un certo punto nel Pdl non ci siamo trovati e abbiamo preso una strada diversa”, ha spiegato.

“Volevamo fondare un partito di patrioti che riscoprisse l’orgoglio di sentirsi una sola grande comunità di gente perbene, che lavora, rispetta le regole e non cerca le scappatoie, ma è capace di tendere la mano a chi è davvero in difficoltà. Ogni giorno dico a me stessa di tenere la barra dritta perché non siamo arrivati, siamo appena partiti. Stiamo scrivendo pagine di storia, di un Governo che sta cambiando l’Italia”, ha concluso Arianna Meloni.

