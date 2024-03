Lilt Bari per la settimana di prevenzione oncologica

BARI – Inizia nel weekend la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica firmata Lilt che quest’anno ha avviato la nuova campagna di sensibilizzazione ‘Diventa Influencer di te stesso’ che mira a responsabilizzare ognuno nelle scelte quotidiane che, se corrette, sono determinanti per il proprio benessere.

L’Associazione metropolitana di Bari della Lilt scende in campo quindi ancora una volta offrendo un aiuto ai cittadini: grazie alla disponibilità di medici, operatori e volontari, per tutta la prossima settimana gli ambulatori della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bari saranno a disposizione degli utenti dell’area metropolitana con consulenze specialistiche gratuite. Anche per questa edizione, l’olio extravergine di oliva italiano sarà il simbolo della campagna.

