L’ex Lazio Vincenzo D’Amico: ‘Sto lottando con un cancro’

Vincenzo D’Amico, ex calciatore di spicco della Lazio, sta affrontando una dura battaglia contro il cancro. In un recente post su Facebook, rivolto esclusivamente ai suoi amici, D’Amico ha scritto: “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!“. Successivamente, ha confermato la triste notizia all’Ansa, sottolineando: “Purtroppo è tutto vero“.

D’Amico è uno dei giocatori più amati nella storia della Lazio, avendo indossato la maglia biancoceleste per un periodo quasi ininterrotto dal 1971 al 1986, a eccezione di una breve parentesi al Torino durante la stagione 1980-1981. Già dopo un solo anno, fece ritorno “a casa” e grazie ai suoi gol si rivelò fondamentale per evitare l’onta della retrocessione in Serie C. Durante il suo lungo percorso con la Lazio, D’Amico ha vinto il titolo di campione d’Italia nel 1974 con la squadra allenata da Tommaso Maestrelli e guidata in campo dal leggendario Chinaglia. In totale, ha collezionato 336 presenze e segnato 49 gol.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, D’Amico ha intrapreso una nuova carriera come commentatore televisivo, portando la sua esperienza e la sua passione per il calcio agli appassionati di tutto il paese. Il suo carisma e la sua conoscenza del gioco lo hanno reso un volto familiare negli studi televisivi, dove ha condiviso le sue analisi e le sue opinioni con il pubblico.

