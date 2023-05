Calcio: Tutto pronto per la 1a edizione del Torneo San Giovanni

Quasi tutto pronto per la prima edizione del Torneo San Giovanni, manifestazione di calcio giovanile a livello regionale, che già dagli esordi si prevede un successo.

Organizzato dalla Società ASD Sava Academy e con il patrocinio del Comune di Sava, l’evento in questione avrà luogo nella cittadina tarantina, già da alcuni anni al centro dell’attenzione per l’elevato numero di tesserati a scuole calcio nonchè per la capacità di sfornare talenti in erba.

Ben tre le categorie interessate: Giovanissimi (2009-10), Allievi (2007-08) e Juniores (2005-06), con gare dirette da arbitri Acsi. Previsto inoltre un folto numero di società partecipanti, diverse delle quali di grido tra cui il Taranto Fc e la Virtus Francavilla.

Come ha dichiarato Luigi Pichierri, già ds dell a prima squadra dell’Asd Sava Academy nonchè nel team degli organizzatori dell’evento: “Il primo Torneo San Giovanni costituirà un motivo di vanto non solo per il nostro club, da sempre attento a curare il settore giovanile, ma anche per l’intera comunità savese: basti solo pensare che per le prime tre settimane di giugno si prevede che la nostra città verrà presa d’assalto da svariati addetti ai lavori ed operatori calcistici. Se le premesse sono così elevate, è anche grazie ai componenti del club, il Presidente Desantis, il Repsonsabile del Settore Giovanile Alabrese e il Coordinatore del Settore Giovanile Marti. Un ringraziamento va rivolto anche all’Ammistrazione comunale, che non fa e non farà mancare il suo contributo”.

Entrambe le gare inaugurali si disputeranno giovedì 1 giugno presso lo Stadio Camassa, mentre la chiusura del torneo avverrà nelle giornate del 29 e 30 di giugno, rispettivamente con le finali Allievi e Juniores. Si ricorda che le adesioni saranno possibili sino alle 20 del 15 maggio mediante il seguente indirizzo di posta elettronica: asdsavaacademy@gmail.com.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp