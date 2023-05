Serie B: Pullman del Benevento assaltato e preso a sprangate

Il pullman che trasportava la squadra del Benevento è stato oggetto di un assalto da parte di un gruppo di ultras, subito dopo la sconfitta della squadra a Cittadella. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma giocatori e staff tecnico sono ancora sotto shock. La polizia è intervenuta per proteggere la squadra scortandola per sicurezza.

Un gruppo di ultras del Benevento, a bordo di furgoni a nove posti, ha prima affiancato il pullman con a bordo i giocatori giallorossi, poi lo ha attaccato con spranghe e altri oggetti contundenti. Fortunatamente, solo la parte esterna dei vetri si è frantumata e le persone all’interno del mezzo sono rimaste incolumi.

Dopo l’assalto, la polizia è intervenuta per raccogliere le testimonianze e ha organizzato il loro ritorno in città sotto scorta per garantire la loro sicurezza.

Non è il solo episodio di violenza contro la squadra, ultima in classifica nel campionato di Serie B. Il 12 aprile scorso, il calciatore croato Roko Jureskin è stato aggredito e preso a pugni da un gruppo di teppisti mentre si trovava a bordo della sua auto.

