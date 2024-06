Lettere con minacce all’assessore pugliese Delli Noci

Minacce anche contro Alessandro Delli Noci, assessore regionale pugliese allo sviluppo economico, dopo le intimidazioni ricevute da Claudio Stefanazzi, deputato del Pd, Claudio Stefanazzi.

I due casi sono collegati, come spiega lo stesso Delli Noci: “Questa mattina mi sono recato alla Questura di Lecce. Gli inquirenti hanno voluto informarmi direttamente che l’episodio di intimidazione che ha raggiunto l’onorevole Claudio Stefanazzi coinvolge anche me”.

Martedì 27, Stefanazzi ha ricevuto a casa sua una lettera con un proiettile e minacce. “Il plico fa riferimento esplicito anche al sottoscritto e alle elezioni amministrative della città di Lecce – aggiunge Delli Noci -. Ho provveduto a depositare la mia denuncia sia per quanto accaduto in questa occasione, sia per i precedenti messaggi intimidatori, e proseguirò a denunciare ogni messaggio e commento diffamatorio o intimidatorio sui social. Quello che è accaduto in questi ultimi due mesi è inaccettabile e non era mai accaduto nelle precedenti campagne elettorali, che hanno sempre privilegiato il confronto politico sano e mai l’attacco personale. Una deriva preoccupante, una competizione elettorale trasformata in battaglia senza regole, dando spazio a frustrazioni e cattiverie senza precedenti, che bisogna disinnescare per il bene della nostra comunità”.

Delli Noci conclude assicurando di non aver paura perché “ho la forza delle nostre idee e grande fiducia nelle Autorità, che sono certo faranno il possibile per risalire all’autore del vile gesto e che ringrazio per il supporto e l’attenzione riservatami in queste ore complicate”.

