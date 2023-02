Lecce: Un turno a Gonzalez, 6000 euro di multa al club

Sono nove i calciatori fermati dal giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della terza giornata di ritorno del campionato. Tra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Salvatore Esposito dello Spezia e Fabiano Parisi dell’Empoli.

Fra i calciatori non espulsi un turno di stop a Marko Arnautovic del Bologna, Marten De Roon dell’Atalanta, Joan Gonzalez del Lecce, Giorgio Scalvini dell’Atalanta, Gleison Bremer della Juventus, Johan Vasquez della Cremonese e Mattia Zaccagni della Lazio.

Ammenda di 12.000 euro alla Lazio, per “avere suoi sostenitori, al 15′ pt, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell’arbitro e di un calciatore della squadra avversaria”. Per “avere, inoltre, nel corso del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria”.

Ammenda di seimila euro al Lecce, per “avere suoi sostenitori, nel corso della partita, lanciato nel recinto di gioco, numerosi petardi e fumogeni”.

Infine, ammenda di 5.000 al Verona per “avere suoi sostenitori, nel corso del st, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

