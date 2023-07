Lecce: Uil Polizia a prefetto, ‘Gravi carenze personale, servono rinforzi’

Nella mattinata di mercoledì 26 luglio, una delegazione della segreteria provinciale della Uil Polizia di Lecce ha incontrato il Prefetto Luca Rotondi per un confronto su alcune problematiche e criticità che attengono al comparto sicurezza nazionale e in particolar modo a quello di questa provincia, dove pesa evidentemente la carenza di personale di Polizia.

“Nel perseguire la difesa dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato di questa provincia, e nell’interesse della tutela della sicurezza pubblica abbiamo voluto consegnare al Prefetto un documento nel quale chiediamo un forte e decisivo intervento di Sua Eccellenza il Prefetto, come rappresentante territoriale del Governo, e del Questore di Lecce, al fine di sensibilizzare le Istituzioni Centrali a valutare positivamente le istanze dei numerosi colleghi che chiedono l’assegnazione temporanea in Salento senza costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione”, spiega Salvatore Annesi, segretario generale Uil Polizia Lecce.

“Tale circostanza è stata rappresentata anche al Sottosegretario di Stato dell’Interno On. Nicola Molteni, in visita qualche settimana addietro in questo territorio, al quale è stato evidenziato il prezioso apporto degli operatori di polizia aggregati alla Questura di Lecce, in un periodo storico così problematico sotto l’aspetto delle carenze di organico e che si concretizza senza dispendio di risorse economiche a carico del Ministero”, conclude Annesi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp