Incendi: Comune di Lecce chiede lo stato di emergenza

Il Comune di Lecce ha approvato la delibera con cui chiede “il riconoscimento dello stato di emergenza” a causa degli incendi che hanno danneggiato l’area di San Cataldo. Il provvedimento è stato trasmesso al Governo e alla Regione Puglia dopo che il sindaco Carlo Salvemini ha sentito telefonicamente Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, anche in vista del consiglio dei ministri che esaminerà le situazioni di Sicilia e Puglia, due delle regioni colpite dai roghi. Con la delibera il Comune di Lecce chiede “risorse per far fronte ai danni subiti e dà mandato agli uffici comunali preposti di creare un gruppo di lavoro, anche interforze, per quantificare i danni che finora riguardano una trentina di abitazioni private, auto, piccole attività commerciali, boschi e macchia mediterranea della zona”.

