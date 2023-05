Lecce-Spezia sfida salvezza, i tifosi sono già pronti

“Forza Lecce, noi siamo con voi”. Lo striscione di incoraggiamento campeggia su uno striscione affisso sulla recinzione del prefiltraggio del Via del Mare. Per il lunch match di domenica 21 aprile, il Lecce attende l’arrivo dello Spezia per una sfida che vale quasi una stagione. A Marco Baroni non è mai piaciuto parlare di “gare decisive”, ma è innegabile che nello scontro diretto con i liguri i giallorossi si giochino una buona fetta di salvezza. Per questo, alcuni tifosi non hanno voluto far mancare il loro sostegno.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

