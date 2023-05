Verso Cerignola-Foggia: al ‘Monterisi’ non ci saranno Canonico e il suo staff per solidarietà ai tifosi

FOGGIA – Il clima per il derby di stasera al Monterisi, che trasmetteremo in diretta su Antenna Sud, è già rovente. Il presidente Nicola Canonico e alcuni membri del suo staff sceglieranno di non presentarsi allo stadio Monterisi di Cerignola per solidarietà ai tifosi, che non potranno esserci a causa del divieto imposto dalle autorità competenti.

È stata una «trattativa» serrata quella tra il Foggia e il Prefetto nelle scorse ore, perché la società rossonera ha imposto una condizione abbastanza chiara: o 500 biglietti o nessuno, non avrebbero voluto limitazioni. Che, invece, il Prefetto e il GOS avevano individuato in 200 biglietti. Poi la scelta, quindi, di chiuderla totalmente e la rabbia della società del presidente Canonico. Il numero uno del Foggia, quindi, non ci sarà e seguirà la squadra in televisione per questa decisione e per dimostrare solidarietà ai suoi tifosi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp