Lecce. Puccini: 100 anni di passione e melodia

Ultimo appuntamento per l’estate 2024 nella villa comunale di Lecce con i concerti della Rassegna “Tito Schipa Music Factory”, ideata e organizzata in tutto e per tutto dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio del capoluogo salentino. Una serata sotto le stelle all’insegna della musica con l’esecuzione di estratti di arie tratte dalle più celebri opere pucciniane. Maria Grazia Carrozzo (Soprano); Olga De Nuccio (Soprano); Giorgio Errico (Tenore) e Yanpeng Huang (Soprano), accompagnati al pianoforte da Lorenzo Napoli e Tommaso Reho, hanno reso omaggio a Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi con il concerto: “Puccini: 100 anni di passione e melodia”. Tra un’aria e l’altra il pubblico si è ritrovato immerso nelle melodie, nei drammi, nelle passioni, nei meandri dei profili psicologici dei personaggi delle opere pucciniane, vaganti in una foresta di note e di simboli, condividendo l’eredità e lo straordinario talento del maestro a cento anni dalla sua scomparsa.

