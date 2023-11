Lecce, primarie Centrosinistra: alle 17 raggiunti 3000 votanti

Alle ore 17.00 sono stati in 3000 coloro che pagando 1 euro hanno deciso di votare alle primarie del Centrosinistra. Due i candidati in campo per guidare la colazione alle prossime amministrative: Carlo Salvemini e Pierpaolo Patti. Due saranno i dati che si presteranno ad una lettura: l’affluenza totale e la forbice tra un candidato ed un altro. Tanti i big che hanno scelto di rimanere al Tiziano e non allontanarsi neppure per la pausa pranzo. Intanto da destra osservano cosa accade nella casa del vicino per mettere sul tavolo un asso che possa, a lor dire, essere vincente.

