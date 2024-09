Lecce, partono i lavori sulla circonvallazione

Lecce – Riprenderanno mercoledì 4 settembre i lavori relativi al progetto esecutivo PNRR inerente alla Rigenerazione Urbana Circonvallazione Cittadina. Già nella mattinata di lunedì 2 settembre il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell’affidamento della riqualificazione dell’anello stradale interno al centro urbano ha provveduto ad installare la segnaletica stradale sulla base delle variazioni temporanee della circolazione stradale necessarie all’apertura del cantiere. I lavori interesseranno in particolare la carreggiata destra secondo il senso di marcia Via di Leuca direzione Via Malta, dove è istituito il divieto di accesso e di fermata a tutti i veicoli. L’orario di esecuzione dei lavori, che si prevede si concluderanno il 20 settembre 2024, sarà dalle ore 07.00 alle ore 16.00 con possibilità di effettuare interventi anche nelle ore notturne, dalle ore 21.00 alle ore 07.00, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione veicolare e per eventuali esigenze legate alle condizioni meteo. La presenza del cantiere comporterà anche il divieto di transito a tutti i bus, urbani ed extraurbani, in Viale Alfieri, dall’ intersezione con la via di Leuca in direzione Viale Gioacchino Rossini.

