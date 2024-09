Arpal, non mancano le offerte di lavoro in Provincia di Lecce

Lecce – Chi cerca trova e così, anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, il 31° Report dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia riporta 202 annunci per 655 posizioni vacanti su tutto il territorio della provincia. Il settore che guida la domanda di lavoratori è, ancora una volta, l’agricoltura e l’ambiente, con la richiesta di 189 risorse per aziende, molte delle quali impegnate nella raccolta degli ortaggi nell’area di Nardò. Elevata la domanda di manodopera anche nell’edilizia, dove si ricercano 103 figure professionali. Cresce il settore turistico, alla ricerca di 89 lavoratori, prevalentemente richiesti lungo la costa ionica e il capo di Leuca. Nel comparto socio-sanitario si registrano 22 offerte per 81 posizioni aperte. Segue il settore del tessile dell’abbigliamento e del calzaturiero con 41; il settore commerciale con 31; le telecomunicazioni con 30; trasporti e riparazione veicoli con 19. La sezione tirocini offre dieci opportunità in diversi settori. Numerose infine le possibilità di lavoro e formazione anche all’estero, provenienti dalla rete europea dei servizi per l’impiego Eures.

