Tentano furto in abitazione: arrestata coppia in Salento

Intervento rapido dei Carabinieri del NORM di Tricase e della Stazione di Spongano, che hanno arrestato una coppia per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, un 54enne già noto alle forze dell’ordine e la sua convivente 33enne, sono stati sorpresi mentre cercavano di allontanarsi da un’abitazione di Lucugnano a bordo della loro auto. A lanciare l’allarme è stata una segnalazione al 112, che ha permesso ai militari di intervenire in tempo per bloccare i malviventi.

Secondo quanto accertato, l’uomo si era introdotto forzando una finestra, mentre la donna faceva da palo. I due avevano già sistemato all’esterno due giare, una “pilozza” in terracotta e un decespugliatore, pronti per essere caricati: la refurtiva, del valore in corso di stima, è stata restituita al proprietario, che ha ringraziato i Carabinieri per l’intervento.

La coppia è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce. L’operazione dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione dei reati.

