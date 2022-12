Condividi su...

LECCE – Musica, pittura, luce, saranno al centro degli eventi natalizi di quest’anno realizzati grazie alla collaborazione dell’Arcidiocesi di Lecce, della Fondazione Splendor Fidei e della cooperativa sociale ArtWork.

Dall’11 dicembre al 7 gennaio molti gli appuntamenti in programma: partendo dai concerti in basilica e in Duomo al Lecce Barocco festival organizzato in collaborazione con la Regione e Pugliapromozione, che prevede diversi momenti musicali con la partecipazione anche degli studenti del Conservatorio Tito Schipa e poi ancora i canti di Natale, l’esposizione di opere pittoriche nel Palazzo dell’Antico Seminario e dal 13 dicembre al 6 gennaio l’edizione natalizia del videomapping del “Chiostro di Luce”.

