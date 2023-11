Lecce, Molendini: “ Il vero Flop è il Centrodestra, ancora senza candidato”

Il dibattito politico si anima ed il centrodestra rispedisce al mittente le critiche. A prendere la parola è il consigliere comunale Molendini: “Da più di un anno si parla del tavolo del centrodestra che annuncia l’imminente sblocco della scelta del candidato per le elezioni di giugno 2024. A turno gli esponenti della destra cittadina danno come cosa fatta la scelta del candidato. Gli annunci ai susseguono, il tempo passa, e dichiarazioni fotocopia si susseguono l’una all’altra”, dichiara Gabriele Molendini, consigliere di Lecce Città Pubblica.

“Nel frattempo mentre Roma non riesce a decidere, a Lecce le primarie della coalizione civica, moderata e progressista, si sono svolte e hanno consentito ai cittadini di scegliere democraticamente di confermare Carlo Salvemini come candidato sindaco – prosegue il consigliere – il vero flop di questa città è il centrodestra, che da un anno discute (a Roma nei palazzi) di un candidato senza trovare la quadra e che da cinque anni non sa di cosa parlare ai leccesi, se non della volontà di riappropriarsi di Palazzo Carafa mandando a casa l’amministrazione di Carlo Salvemini. Per fare cosa, ancora non è dato sapere, vista la strutturale carenza di proposte e di temi che si registra dalle parti della destra cittadina”, conclude Molendini.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp