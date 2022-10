L’alt ad un posto di blocco lo ha reso nervoso tanto da insospettire i carabinieri che hanno approfondito i controlli. Ed è così che a Lecce, in via Monteroni, una pattuglia dell’Arma ha trovato addosso ad un 36enne di Leverano un involucro con dentro 19 grammi di eroina. La droga era custodina all’interno del portafogli. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ma non solo. Ha subito il ritiro della patente perchè non leggibile e una sanzione per mancata revizione dell’autovettura.