Lecce – Empoli 1-1, i giallorossi si svegliano troppo tardi

Lecce – Luca Gotti cambia ancora e inserisce Oudin dall’inizio lasciando in panchina Pierotti e Coulibaly. Dopo 33 minuti di nulla assoluto passa l’Empoli: i toscani lavorano bene con la catena di sinistra, la palla da Maleh arriva a Cacace che trova al limite dell’area Pellegri, il numero 9 di D’Aversa lascia sfilare la palla e con un destro chirurgico batte Falcone sul primo palo. Al 41′ ci prova il Lecce con un tentativo completamente fuori misura di Rafia che riceve palla da Gallo e prova a sorprendere Vasquez dai 25 metri ma il tiro è completamente fuori misura. Al 44′ Santiago Pierotti agancia un traversone da destra ma la conclusione è nettamente fuori misura. Allo scadere del recupero l’occasione dei giallorossi invece è molto più importante con Oudin che batte un calcio piazza sulla trequarti e pesca il solito gigante Gaspar in proiezione offensiva, il centrale giallorosso riesce a colpire ma la palla esce di poco con l’arbitro che manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per l’Empoli.

Il secondo tempo inizia con l’autore del gol Pellegri che entra in area giallorossa da sinistra, punta Gaspar e riesce a calciare ma lo stesso numero 4 di Gotti si immola per eveitare il 2-0 empolese. Al 50′ a provarci è Nikola Krstovic: Dorgu fa una grande giocata che mette nelle condizioni Oudin di crossare proprio il numero 9 giallorosso che impatta di testa assieme a un difensore di D’Aversa guadagnando solo un calcio d’angolo. Al 55′ Krstovic è molto più pericoloso: questa volta è Dorgu, sempre da sinistra, a mettere un ottimo pallone in mezzo che il centravanti di Gotti riesce a colpire molto bene ma Vasquez si supera e devìa in angolo. Al 57′ a sfiorare il raddopio è nuovamente l’Empoli con uno dei suoi uomini migliori, ovvero Cacace che dalla sua fascia di competenza, ovvero la sinistra, riesce a liberarsi al tiro, supera Falcone ma il palo gli nega il gol. Il Lecce ci prova su calcio piazzato con il neo entrato Sansone che dimostra di essere calissimo: la sua battuta supera la barriera ma il portiere dell’Empoli si distende e respinge con i pugni. I padroni di casa continuano a spingere e al 77′ pareggiano: Pierotti, sicuramente uno dei migliori dei suoi, lavora bene un pallone a centrocampo, allarga la sfera a sinistra dove è pronto a riceverla Antonino Gallo, l’esterno sinistro giallorosso alza la testa e mette un pallone delizioso in mezzo dove si fionda lo stesso Pierotti che supera Vasquez, sigla il sup primo gol italiano e pareggia. Il Lecce non si ferma e con Sansone colpisce un clamoroso incrocio dei pali: il fantasista giallorosso può sfruttare un nuovo calcio di punizione quasi dalla stessa posizione della precedente; Vasquez non può nulla ma la traversa si sostituisce a lui pareggiando anche il conto dei legni. Il Lecce pasa in vantaggio, ma non in termini di gol segnati ma, appunto di legni colpiti: Dorgu da destra mette un ottimo cross sul quale riesce arrivare Krstovic che impatta benissimo ma la sua conclusione si ferma sulla parte alta della traversa. Prima del triplice fischio c’è ancora il tempo di un paio di ripartenze degli ospiti interrotte da un ottimo Gaspar con il risultato che rimane 1-1 sino alla fine e con i giallorossi che non escono dal momento di crisi.

Reti: 77′ Pierotti (Lec); 33′ Pellegri (Emp)

Lecce 4-2-3-1: Falcone; (78′ Rebic)Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; (60′ Coulibaly)Ramadani, Rafia; Dorgu, (60′ Sansone)Oudin, Banda (19′ Pierotti); Krstovi. Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Morente, Sansone, Jean, McJannet, Coulibaly, Pierotti, Kaba. Allenatore: Luca Gotti

Epoli 3-4-1-2: Vasquez; (61′ De Sciglio)Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, (80′ Sambia)Cacace; (80′ Ekong)Maleh; (68′ Solbakken)Pellegri, Colombo. Panchina: Seghetti, Brancolini, Pezzella, Sambia, Solbakken, Ekong, De Sciglio, Marianucci, Konaté. Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata – Assistenti: Pietro Dei Giudici sez. di Latina – Giuseppe Perrotti sez. di Campobasso – IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria – VAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco – AVAR: Federico La Penna sez. di Roma 1

Ammoniti: 46′ Cacace (Emp), 52′ Pellegri (Emp), 84′ Henderson (Emp)

