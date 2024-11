Virtus Francavilla, per il centrocampo piace Bolognese: operazione complicata

Virtus Francavilla a caccia di un centrocampista che possa sostituire Bonavolontà, inortunatosi gravemente in occasione della sfida interna contro la Palmese dello scorso 20 ottobre. Tra i profili sondati dal direttore sportivo biancazzurro Francesco Montervino, pare ci sia anche quello di Simone Bolognese, mediano classe ’99, lo scorso anno ad Altamura, oggi tesserato della Gelbison. In forza ai rossoblù campani, nel girone G di Serie D, ha collezionato undici presenze in stagione. Un mediano che piace e che per caratteristiche potrebbe anche fare al caso di mister Ciro Ginestra, ma la Gelbison pare non sia troppo disposta a privarsene. Qualcosa in più la si sarà nei prossimi giorni, ma la Virtus Francavilla è attiva sul calciomercato in entrata (l’innesto di Alex Sirri ne è piena testimonianza).

