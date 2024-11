US Lecce, Gotti: “Al contrario di altre volte oggi abbiamo reagito”

Lecce – Luca Gotti al termine della gara pareggiata con l’Empoli ammette di avere rimpianti per il gol regalato all’Empoli ma si dice anche soddisfatto per la reazione mostrata dai suoi: “Ho sia rimpianti che soddisfazione per la reazione. Il primo tempo sul solco di un grande equilibrio viene rotto da un gol assurdo che prendiamo con la difesa schierata, con un calciatore loro in mezzo a sei dei nostri. Da lì poi inizia a pesare la classifica e quindi essere riusciti a risalire la china è stato un grande merito. Il campionato è molto lungo; questo inizio di stagione è stato molto complicato e ci ha impedito di esprimerci in una certa maniera. Sicuramente oggi abbiamo saputo reagire e questo è un grand merito.”. “Sono particolarmente contento per Pierotti perchè al di là delle qualità calcistiche lui merita questa soddisfazione; quotidianamente lavora per questo, è davvero un ragazzo eccezionale.”. “Dorgu secondo me se fosse in un top club agirebbe da terzino sinistro. C’è da dire però che lui nelle sue gambe ha dei gol da portare alla causa quindi sarebbe un peccato tenerlo lontano dalla porta avversaria.”.

