Empoli, D’Aversa: “Alla fine potevamo anche perdere”

Lecce – Il tecnico empolese Roberto D’Aversa : “Per sessanta, settanta minuti abbiamo fatto una grandissima partita non sfruttando alcune situazioni, come in occasione di Cacace che ha colpito il palo. Poi c’è da dire che potevamo anche perderla anche se alla fine l’ultima occasione è stata nostra. Sicuramente c’è soddisfazione per il risultato ottenuto soprattutto considerando che siamo venuti con alcuni giocatori in meno. Ora dobbiamo rifiatare e sfruttare al meglio questa pausa. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla se non il fatto che nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere la partita, sebbene il Via del Mare è uno stadio particolare che ad un certo punto fa pesare il pallone. E’ bello essere rientrato negli spogliatoi e aver visto i ragazzi rammaricati nonostante un punto qui sia un punto importante.”. “Ho scelto Colombo e Pellegri perchè avere due riferimenti in avanti quando abbiamo la palla noi era una cosa importante; volevo partire forte, fare gol e magari chiudere la partita. Non mi sembrava giusto per altro lasciare in panchina nè uno nè l’altro perchè entrambi stanno facendo bene e quindi ho voluto puntare su di loro.”

