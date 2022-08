“Il nostro atteggiamento non deve cambiare”. Marco Baroni, tecnico del Lecce, catechizza così i suoi alla vigilia del match di Reggio Emilia con il Sassuolo. “Abbiamo già una partita addosso, con ragazzi esordienti che hanno appena conosciuto la categoria – prosegue -. Ora mi aspetto una crescita, soprattutto nella gestione della partita. L’impatto è stato devastante, però abbiamo reagito e tirato fuori la testa con una partita all’altezza. Il Sassuolo con valori tecnici altissimi. sarà una gara complicata, ma ci siamo preparati. Il dolore fisico che ci è rimasto addosso per la sconfitta con l’Inter ci servirà per crescere”. Sulla formazione, Baroni recupera Tuia nel reparto arretrato, cosi come il centrocampista Askildsen. “Dovrò fare delle valutazioni anche per la gestione della partita. L’ultima volta nei cambi sono arrivato un po’ corto, quindi dovrò tener conto anche di questo aspetto. Ai miei calciatori dico sempre di pensare in 16, dobbiamo lavorare tutti insieme per scalare questa montagna”.