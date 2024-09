Lecce, arrestato pregiudicato per spaccio di cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, residente a Lecce, sorpreso in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, che, grazie a indagini preliminari, aveva sospettato un traffico di cocaina da parte del soggetto.

La Procura della Repubblica di Lecce, informata dei sospetti, ha immediatamente disposto una perquisizione domiciliare, eseguita dagli agenti della Polizia con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti circa 70 grammi di cocaina, suddivisi in involucri, insieme a sostanze per il taglio, come mannitolo e bicarbonato, e strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga.

L’uomo è stato portato in Questura per ulteriori accertamenti e successivamente posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

