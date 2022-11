Condividi su...

BARI – Chi sono i nuovi impostori? Cosa vogliono i nemici della società aperta? Che differenza c’è tra vincere e governare? Come si distingue un politico che guida i follower da uno che si fa guidare da essi? Quali sono i tabù da superare per liberarsi dal populismo? E perché la nuova destra sta alla libertà come Peppa Pig alla verità? Dalla guerra alla pandemia, dalla giustizia alla sicurezza, dall’immigrazione alla globalizzazione, e poi la paura del modello Amazon, le politiche contro i giovani, la scienza demonizzata e l’Italia come laboratorio politico di un esperimento per il futuro. Si chiama ‘Le catene della destra’, il nuovo libro di Claudio Cerasa, presentato a Bari con il sindaco Antonio Decaro e il ministro Raffele Fitto. Un’inchiesta, quella del direttore de Il foglio – sulle catene che impediscono alle destre nazionaliste e sovraniste di liberarsi dei loro vizi, dei loro estremismi e dei fantasmi del passato. Destre che di fronte alle grandi emergenze diventano – secondo l’autore – parte dei problemi più che delle soluzioni.