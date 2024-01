L’Audace Cerignola ha la sua squadra femminile. Il presidente Nicola Grieco continua a investire sul futuro e su nuove sinergie societarie. Questa mattina un incontro con il presidente Alessio Scarcella, con il capitano Irene Spallucci e due calciatrici del Settore Giovanile che sarà parte integrante del progetto con la partecipazione ai campionati nazionali under 17, under 15 e Danone Cup. Insieme per suggellare la convenzione sottoscritta con l’Apulia Trani, sodalizio nato nel 2003 al fine di dare seguito alla lunga tradizione calcistica femminile tranese coronata dalla pluristellata A.C.F. Trani 80. Una lunga storia d’amore verso questo sport, coronata da tre scudetti e dalla vittoria di una Coppa Italia, che l’Audace Cerignola ha voluto cogliere partecipando al campionato di serie C girone C femminile. “Siamo felici di annunciare questa importante unione – spiega il presidente Grieco – a testimonianza della grande voglia di innovazione e crescita che vi è in casa Audace Cerignola”. “Siamo onorati di questa partnership – ha proseguito il presidente dell’Apulia Trani Scarcella – e della fiducia ripostaci dal presidente Nicola Grieco. Contiamo di poter cominciare insieme un percorso nuovo e fatto di belle soddisfazioni e successi”.

