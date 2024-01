Il Potenza conquista la terza vittoria di fila: termina 2 a 0 contro il Latina

Prima gara interna del 2024 per il Potenza e prima panchina al “Viviani” per Marco Marchionni che si presenta alla sfida contro il Latina di Di Donato forte del secco 4 a 0 conquistato contro il Brindisi. Laziali, invece, che voglio provare subito a cancellare il sonoro 5 a 0 casalingo contro l’Avellino.

Partita che inizia con varie interruzioni. Bisogna portare il cronometro al minuto 25 per il vantaggio dei padroni di casa che arriva dalla testa di Candellori (1-0) che sfrutta al meglio l’incursione sull’out di destra di Saporiti abile a saltare due avversari. Al 37esimo il Potenza sfiora il raddoppio con Schiattarella che da posizione defilata prova a sorprendere Bertini che blocca in presa bassa. Al minuto 42 è Saporiti a provarci con un tiro a giro da fuori area ma la palla termina sul fondo. Sessanta secondi dopo arriva il primo tiro degli ospiti con Fella che, in rovesciata, non inquadra la porta.

Passiamo alla ripresa. Dopo otto minuti arriva il raddoppio del Potenza: punizione dai 25 metri di Schiattarella che trova il tocco al volo di Maddaloni (2-0) che da due passi da Bertini firma il due a zero e la sua prima rete in rossoblù. L’occasione per accorciare le distanze arriva al minuto 65 con Del Sole che da posizione centrale allarga troppo la mira con un tiro rasoterra. Ed ancora il numero 27 nerazzurro ci prova nell’extra time senza successo.

È l’ultima occasione di un match che consegna al Potenza la terza vittoria consecutiva e il quinto clean shit di fila. Il Latina conferma il suo momento no dimostrando davvero poco gioco e scarse idee. Per i ragazzi di Marco Marchionni è un inizio 2024 da incorniciare sperando che a fine campionato, quello che ne verrà fuori, sarà davvero un’opera d’arte.

IL TABELLINO DI POTENZA – LATINA

Sabato 13 gennaio 2024, ore 16.15, stadio “A. Viviani”: 21a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA CALCIO (3-5-2): Alastra; Maddaloni, Sbraga, Armini; Hadziosmanovic (51’ Gyamfi), Candellori, Schiattarella (80’ Steffè), Saporiti (80’ Laaribi), Pace; Volpe (71’ Rossetti), Caturano (71’ Di Grazia).

A disp.: Cucchietti, Galiano, Monaco, Verrengia, Gagliano, Hristov.

All.: Marchionni

LATINA (3-5-2): Bertini; De Santis, Cortinovis, Rocchi; Ercolano, Di Livio, Cittadino (61’ Yellow), Riccardi (46’ Perseu), Del Sole; Fella (46’ Crecco), Mastroianni (16’ Fabrizi).

A disp.: Vona, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo.

All.: Di Donato

Arbitro: Diop (Treviglio)

Guardalinee: Romano (Isernia) – Barcherini (Terni)

Quarto Uomo: Decimo (Napoli)

POTENZA 2 – 0 LATINA

MARCATORI: 25’ Candellori, 53’ Maddaloni,

AMMONITI: 20’ Di Livio, 40’ Cittadino, 48’ Maddaloni, 82’ Rocchi, 88’ Sbraga

ESPULSIONI:

CORNER: 4 – 5

RECUPERO: 3’ – 4’

SPETTATORI: 1952

INCASSO: €19.108,98

