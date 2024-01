Bari-Ternana 3-1, la sintesi del match

Bari-Ternana 3-1

RETI: 42’,Ricci (B), 44’ Nasti (B), 83’ Dorval (B), 87’ Diakite (T).

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c) (60’ Matino), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Edjouma (77’ Pucino), Kallon (64’ Achik), Nasti (77’ Lulić), Sibilli. Panchina: Pissardo, Bellomo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Acampora, Aramu, Morachioli. All. P. Marino.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Sorensen (c), Raimondo, Casasola, Diakite, Labojko (59’ Pyyhtia), Di Stefano (68’ Favasuli), Lucchesi (78’ Boloca), Luperini (59’ De Boer), Marginean, Carboni (68’ Zuberek). Panchina: Vitali, Nascimento Resende, Bonugli, Faticanti, Della Salandra, Dionisi. All. R. Breda.

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto). Assistenti: Pasquale Capaldo (Napoli) e Giuseppe Di Giacinto (Teramo). Quarto Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli). VAR: Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Giacomo Camplone (Pescara)

Ammoniti: Kallon (B); Labojko, Lucchesi, Raimondo (T).

Note: Bari in campo con una maglia recante una patch celebrativa per i 116 anni di storia biancorossa. Angoli 6-5. Recuperi: 3’pt, 4’st. Stadio San Nicola; cielo sereno, 8°C, terreno in buone condizioni; 13.928 spettatori (8.809 abbonati; 5 tifosi ospiti)

