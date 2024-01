Cerignola, Tisci: “In palio punti pesanti, l’infermeria comincia a svuotarsi”

CERIGNOLA – Alla vigilia di Cerignola-Sorrento Ivan Tisci ha parlato ai microfoni del club gialloblù, Il tecnico è partito elogiando la squadra costiera: “Viviamo un periodo positivo, i risultati aiutano a vivere meglio la settimana ma ora affronteremo il Sorrento che è una squadra in salute. Stimo tantissimo il loro tecnico (Vincenzo Maiuri n.d.r.), ha fatto benissimo l’anno scorso e quest’anno non era scontato ripetersi. Dovremo essere pronti, ci siamo allenati bene e metteremo in campo tutto ciò che abbiamo provato in settimana”.

Il Cerignola è reduce da tre vittorie consecutive e sembra voler alzare l’asticella rispetto al girone d’andata, Tisci non vuole però sentirne parlare: “Questo discorso lascia il tempo che trova, dopo qualche risultato negativo si getta subito la croce così come ci si esalta facilmente dopo delle vittorie. Il girone di ritorno è un altro campionato e lo abbiamo iniziato al meglio, i punti saranno tutti molto pesanti e siamo contenti di questa posizione di classifica. Bisogna restare con i piedi per terra per cercare di migliorarla”.

L’infermeria si svuota e gli unici indisponibili restano Ligi, Martinelli e Ghisolfi: “È un aspetto positivo, stiamo lavorando al massimo con lo staff medico per recuperare più gente possibile, i ragazzi che rientreranno saranno i nostri acquisti più importanti sul mercato e ci daranno una grande mano per il girone di ritorno”.

Malcore è tornato a far gol, scalando la classifica marcatori del Girone C, il numero nove è stato decisivo insieme a D’Andrea nella vittoria di Messina: “Gli attaccanti vivono per il gol, il loro contributo è fondamentale per noi. Alcuni sono di loro sono stati un po’ sfortunati ma mi auguro che possano quanto prima sbloccarsi, lo meritano e lavorano sodo per questo”.

