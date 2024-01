FRANCAVILLA F.NA -Termina 1-2 alla Nuovarredo Arena tra la Virtus Francavilla e il Benevento: al gol di Artistico (63’) risponde Ciano (68’) e nel finale il colpo da tre punti di Simonetti al 94′. Una sfida in cui non sono mancate le emozioni e le occasioni da gol.

Benevento che parte forte, con la giocata di Ferrante da posizione defilata dopo 30 secondi che pesca nell’area piccola Ciano: la conclusione a pochi passi dalla linea di porta sfiora la traversa di Forte. All’11’ la risposta dei padroni di casa: Di Marco porta palla per vie centrali e serve Polidori, la cui conclusione viene deviata; sugli sviluppi del corner, tiro potente in diagonale di Ingrosso, con il pallone che termina fuori di poco. Al 24’ ancora Benevento pericoloso: tiro in diagonale di Ferrante, conclusione diretta in porta e provvidenziale l’intervento di Forte. Poco prima della mezzora, altro pericolo per la Virtus: Marotta, probabilmente portandosi avanti la sfera con la mano, non riesce a concludere a rete a porta sguarnita. Allo scadere della prima frazione di gioco, poi, altra botta violenta di Ingrosso, ma centrale: Paleari, con un colpo di reni, salva i suoi respingendo la sfera.

La ripresa si apre senza cambi. E con la Virtus che si rende immediatamente pericolosa nell’area piccola con Polidori e Artistico che mancano il tap-in vincente sul cross basso e teso di Macca. Al 63’ la scintilla: calcio di punizione di Polidori dal limite dell’area sporcato dalla barriera; sul pallone si fionda Artistico che da pochi passi realizza il suo 7° centro stagionale. Passano 5’ e il Benevento pareggia: cross dalla sinistra di Masciangelo, Ferrante sfiora e Ciano, completamente dimenticato dalla difesa di Occhiuzzi, non ha problemi a battere Forte. Al 71’ tiro potente e in diagonale di Macca, che chiama a un altro colpo di reni il portiere avversario. Al 94′ la beffa: Simonetti, con un tiro-cross, beffa Forte e condanna al ko i biancazzurri di Occhiuzzi.

