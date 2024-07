L’Argentina vince la Copa America, Colombia sconfitta 1-0

L’Argentina ha trionfato per la seconda volta consecutiva in Copa America, superando la Colombia per 1-0 dopo i tempi supplementari. Il gol decisivo è stato segnato da Lautaro Martinez al 112′, sfruttando un pallone filtrante e battendo Vargas da una posizione defilata. Con questa rete, Martinez è diventato anche il capocannoniere della competizione.

La finale tra Argentina e Colombia, prevista per le 2:00 ora italiana, è iniziata con oltre un’ora di ritardo, alle 3:15, a causa di scontri avvenuti all’esterno dell’Hard Rock Stadium di Miami.

