Ladro seriale tarantino individuato e arrestato a Latina

La Polizia ha messo in atto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne tarantino, sospettato di vari furti in alcuni condomini del centro di Taranto. Le indagini, avviate dopo diverse denunce di furto, hanno rivelato che l’uomo avrebbe compiuto i reati tra gennaio e maggio 2023, utilizzando lo stesso modus operandi.

Le prove raccolte con immagini delle telecamere di sorveglianza e la conoscenza del tessuto sociale da parte delle forze dell’ordine hanno permesso di identificare il sospettato. Il GIP di Taranto ha emesso la custodia cautelare a causa del rischio di reiterazione del crimine, e l’uomo è stato successivamente rintracciato e associato alla Casa Circondariale di Latina. L’intera vicenda assume importanza per quanto riguarda la percezione di sicurezza del territorio.

