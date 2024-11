La vittoria di Brindisi su Udine sviscerata da ZONA Basket: rivedi la puntata

Lunedì 11 novembre 2024 è andata in onda su Teleregione (canale 77 e streaming – Gruppo Editoriale Distante) una nuova puntata di ZONA Basket, dedicata alla decima giornata del campionato di Serie A2 e in particolare alla splendida vittoria della Valtur Brindisi, che ha superato l’APU Udine con un 89-81 sul parquet del Pala Pentassuglia.

La puntata, curata e condotta da Antonio Celeste con la collaborazione di Francesco Guadalupi, ha offerto immagini live della festa finale, gli highlights del match e un’intervista esclusiva con il presidente della New Basket Brindisi, Nando Marino. In scaletta anche la sala stampa dei due allenatori, Adriano Vertemati e Piero Bucchi, e un intervento tecnico di Paolo Mucedero, in collegamento Skype da Bologna. Ospiti in studio Niccolò De Vico, giocatore della Valtur Brindisi, e Gianpaolo Castellano, rappresentante dei tifosi, per commentare una vittoria preziosa e meritata.

