Basket B/F, Dinamo Taranto centra il primo successo stagionale

La Dinamo Nuovi Orizzonti trova il primo successo in campionato fuori casa, imponendosi 50-43 sul campo dello Stabia. In un match equilibrato, le campane sono riuscite a chiudere in vantaggio i primi due quarti, mantenendo un lieve margine sulle ioniche. Tuttavia, è nel terzo quarto che le ragazze di Caricasole hanno sferrato i colpi decisivi, riuscendo a ribaltare il risultato e chiudere a +1. Nell’ultimo quarto, la Dinamo ha mostrato tutta la sua grinta, approfittando della stanchezza delle avversarie e portando a casa la vittoria con un distacco finale di sette punti.

Grande prestazione per Iob con 11 punti, seguita da Mastrototaro con 10 e Martelli, sempre più una certezza, con 8. Una vittoria che segna un importante punto di partenza per le ioniche, pronte a proseguire su questa strada.

Basket Femminile Stabia – Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto 43-50 (19-15, 27-25, 36-37)

Stabia: Scala 3, Iozzino 7, Inverno 6, Panniello 6, Somma, Cesarano 2, Sabina n.e., Carillo, Festinese 7, Di Martino 6, Infante 5, Manna 1. (All. Francesco Monteleone – 1° Ass. Massimo De Simone).

Taranto: Smaliuk 5, Kolyandrova 4, Mastrototaro 10, Sapomaro n.e., Gobbi n.e., Iob 11, Smajic 6, Gismondi, Cascione, Martelli 8, Molino 4, Manco 2. (All. Giulio Caricasole – 1° Ass. Mimmo Calviello).

Note: Circa 120 spettatori. Uscita per cinque falli: Scala (Stabia). Nessuna uscita per Taranto.

Arbitri: Antonio Savarese di Sant’Anastasia (Napoli) e Michele Fusco di Napoli.

Foto di Valentina Funetta

