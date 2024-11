Basket B2/M, niente svolta: CJ Taranto ko nello scontro diretto

Il CJ Basket Taranto non riesce a trovare la svolta e subisce un’altra sconfitta nello scontro diretto contro la Mola New Basket 2012, che si impone 75-67 nell’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G. Una partita giocata punto a punto, decisa solo negli ultimi possessi, in cui i padroni di casa hanno mantenuto il sangue freddo, sfruttando l’occasione per allungare e chiudere a loro favore.

Taranto ha lottato con grinta, sostenuta dalla prestazione di Invidia, autore di 16 punti e 8 rimbalzi, sfiorando la doppia doppia. Amorelli ha contribuito con 11 punti e 7 rimbalzi, mentre il capitano Salerno, instancabile, ha messo a segno 13 punti. Anche Giovara (10 punti in 40 minuti) e Facciolà (11 punti) hanno raggiunto la doppia cifra, mentre il giovane under Gigante ha aggiunto 6 punti, mostrando ancora una volta il suo valore.

La gara è stata un’altalena di emozioni: Mola chiude il primo quarto avanti 21-17, ma Taranto riesce a rientrare grazie a Invidia, raggiungendo la parità all’intervallo (39-39). L’equilibrio si è protratto per tutto il terzo quarto, che si è chiuso 53-51 per Mola, spinta dalle giocate di Laffitte, Tanzi e Setti, protagonisti anche nel finale.

Negli ultimi minuti, Taranto ha provato a riaprire il match: la tripla di Amorelli ha portato i rossoblù a un possesso di distanza (67-65). Ma nel momento decisivo, Mola ha allungato con Laffitte e, complice un errore dei tarantini, ha sigillato la vittoria grazie a Tanzi e Setti. Con questa vittoria, Mola festeggia il secondo successo consecutivo.

Per il CJ Taranto resta il rammarico di un’occasione sfumata e la ricerca della prima vittoria stagionale, che spera di ottenere sabato prossimo al PalaMazzola contro il Canusium Basket, penultimo in classifica.

MOLA NEW BASKET – CJ TARANTO 75-67

Parziali: 21-17, 39-39, 53-51

Mola New Basket 2012: Berardi 8, Tanzi 15, Macera, Laffitte 19, Messina 11, Setti 10, Prunotto 8, Burt 2, Lepore ne, Mazzeo 2, Sibilia, Barnaba. All. Masini.

CJ Basket Taranto: Giovara 10, Mirabile ne, Montanaro, Gigante 6, Amorelli 11, Invidia 16, Petraroli ne, Casalino ne, Sarli, Facciolà 11, Salerno 13, Bitetti. All. Orlando.

Arbitri: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (BA) e Davide Galieri di Termoli (CB).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author