Basket C/M: Clean Up Molfetta strapazza Trani e torna al successo

Equilibrio nei primi due quarti al PalaAssi, poi al rientro sul parquet la Clean Up Molfetta cambia marcia e travolge la Fortitudo Trani con un netto 48-74 nel sesto turno del campionato di Serie C Interregionale. Dopo la sconfitta interna con Francavilla, i biancorossi ritrovano la vittoria grazie a un terzo quarto dominante (7-18 di parziale, 35-52 il punteggio), chiudendo il derby sul +26.

I protagonisti della gara sono stati Delmas e Infante, autori di 18 punti ciascuno. Il francese Delmas si è distinto anche per i 7 assist, dimostrando grande leadership e affiancato da Mezzina, terzo in doppia cifra con 10 punti e 9 rimbalzi, che ha saputo sostenere la squadra con il suo apporto.

La cronaca

Il match inizia con la Fortitudo Trani più aggressiva, subito in vantaggio (5-2 di Logoluso e 12-6 di Azzollini), ma Molfetta recupera con un parziale di 0-8 e chiude il primo quarto avanti 17-19. Nel secondo quarto, i tranesi mantengono il ritmo con Azzollini e Catano, ma i biancorossi rispondono con i canestri di Mezzina e Suraci, chiudendo la frazione sul 28-34.

Il rientro in campo segna la svolta: Molfetta aumenta il distacco grazie ai canestri di Delmas e Infante, con Scarpone e Didonna che portano gli ospiti in doppia cifra di vantaggio (32-42). Il dominio biancorosso prosegue con Sasso e Infante, portando il punteggio a 35-52 a fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo, la Clean Up Molfetta dilaga, toccando il +26 e chiudendo la partita con un 48-74 senza appello.

Il post-gara

«Volevamo riscattare subito la sconfitta con Francavilla – ha commentato l’assistant coach Amato – ed è stato un derby perfetto, sia per il carattere che per il gioco. Abbiamo dimostrato grande solidità nella ripresa. Una vittoria netta, ottenuta con merito». Ora la squadra è già concentrata sul prossimo impegno per confermare il buon momento.

Fortitudo Trani-Clean Up Molfetta 48-74

Fortitudo Trani: De Palma 2, Lanotte, Azzollini G. 4, Bolzoni 16, Logoluso 8, Azzollini P. 12, Stella 1, Vescia 2, Catano 3. Allenatore: Caressa.

Clean Up Molfetta: Suraci 5, Scarpone 2, Delmas 18, Chiriatti 6, Sasso 8, Didonna 6, Infante 18, Mezzina 10. Allenatore: Gesmundo.

Parziali: 17-19; 28-34; 35-52; 48-74.

