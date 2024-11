Basket C/M: NMC sfiora l’impresa, ma Potenza vince sul filo di lana

Ancora una volta la Nuova Matteotti Corato vede infrangersi i suoi sogni di gloria sul filo di lana. Nonostante l’assenza dell’infortunato Spina Diana e l’uscita di Gaye per falli alla fine del terzo quarto, i biancoblu sfiorano la vittoria, recuperando uno svantaggio di 12 punti a soli tre minuti dalla fine. Tuttavia, è l’Oleodinamica Napoletana Academy Basket Potenza a conquistare il match della sesta giornata di campionato, imponendosi per 68-64.

Coach Gallo sceglie di partire con Laquintana, Petronella, Labovic, Malkic e Buldo. Dall’altra parte, coach Gargano conferma il quintetto con Postigo Lopez, Martinelli, Obiekwe Sam, Gaye e il capitano Cicivè.

La partita inizia con Potenza che si porta subito avanti grazie a cinque punti consecutivi di Petronella (7-0). Corato reagisce, accorcia con due triple di Gaye e passa in vantaggio con un 2+1 di Obiekwe Sam. Alla fine del primo quarto, la NMC conduce 12-18. Nel secondo periodo, Corato allunga fino al massimo vantaggio di +8, ma Potenza recupera grazie a un break di 12-2, chiudendo il primo tempo avanti 34-32.

Nel terzo quarto, Cicivè è protagonista e mantiene Corato in partita. Potenza riesce a rispondere e chiude il periodo sul +8 (54-46). Nell’ultimo quarto, Potenza si porta sul +12, ma Corato non si arrende: grazie a un parziale di 11-0 si porta a un solo punto dagli avversari (65-64). Alla fine, Petronella chiude la gara con due tiri liberi, regalando la vittoria a Potenza per 68-64.

POTENZA – NUOVA MATTEOTTI CORATO 68 – 64

POTENZA: Summa n.e., Vece 3, Pace 3, Petronella 11, Labovic 19, Joksimovic n.e., Malkic 15, Buldo 6, Casulli n.e., Laquintana 8, Doglio 3, Guglielmi n.e. Coach: Gallo

NMC: Cicivè 13, Obiekwe Sam 18, D’Imperio 5, Gaye 15, Ranieri n.e., De Giglio, Martinelli 5, Nobelli n.e., Iannone n.e., Postigo Lopez 8, Di Girolamo n.e., Savino, Coach: Gargano

Parziali: 12-18; 34-32; 51-46; 68-64

Usciti per 5 falli: Labovic; Gaye

Arbitri: Franco di Bitritto e Russo di Mola di Bari

