Basket B2/M, Lions Bisceglie: colpo in casa della Virtus Molfetta

Una prestazione offensiva di grande spessore ha portato i Lions Bisceglie alla vittoria nel derby contro la Virtus Molfetta, imponendosi per 98-86 al PalaPoli.

Questo successo, il quinto stagionale, è stato ottenuto su un campo che in passato è stato la “casa” provvisoria dei nerazzurri e rappresenta un importante passo in avanti verso la qualificazione alla seconda fase del campionato, tra le prime sei del girone G di Serie B2.

Guidati da un ispiratissimo Juani Rodriguez, autore di 30 punti e 11 assist, i Lions hanno mostrato sin dai primi minuti una chiara intenzione di dominare il gioco. Dopo un avvio di 6-0 per i padroni di casa, Bisceglie ha risposto con un parziale di 1-14, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Gli sforzi di coach Fabbri e di Sirakov, miglior realizzatore della Virtus con 24 punti, non sono bastati a frenare l’inarrestabile avanzata del play argentino.

Nonostante un tentativo di rimonta nella terza frazione, che ha visto Molfetta portarsi in vantaggio sul 59-58, Bisceglie ha mantenuto il controllo grazie al contributo di Cavalieri, Di Camillo e Okiljevic, che ha chiuso con 21 punti. Nell’ultimo quarto, un parziale di 17-31 ha sigillato il risultato, con le triple di Rodriguez e Dancetovic e la precisione ai liberi di Okiljevic e Dancetovic, portando il vantaggio finale a +12.

Per i Lions Bisceglie una vittoria meritata, con un’efficacia notevole ai tiri liberi (89%) e una buona continuità al tiro da oltre l’arco (44%). Domenica 17 novembre, i nerazzurri affronteranno un altro match emozionante contro Corato al palasport di Ruvo.

Virtus Molfetta-Lions Bisceglie 86-98

Virtus Molfetta: Bertoni 8, Natalini 12, Sirakov 24, Gulley 15, D’Apice 2, Jankovic 13, Filtness 8, Balladino 4. All.: Fabbri.

Lions Bisceglie: Rodriguez 30, El Agbani 7, Dancetovic 12, Trentini 2, Dip 12, Okiljevic 21, Di Camillo 7, Cavalieri 5, Colombo 2. All.: Saputo.

Arbitri: Farina Valaori (Brindisi), Procaci (Corato).

Parziali: 20-28; 41-47; 69-67.

