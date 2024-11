Basket A2/M, Nardò: a Verona la seconda sconfitta consecutiva

La HDL Nardò Basket incappa nella seconda sconfitta consecutiva in trasferta, cadendo anche a Verona con una prestazione che lascia segnali poco confortanti. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, i granata mostrano un miglioramento nei secondi 20 minuti, senza però riuscire a riaprire concretamente la partita. Un risveglio tardivo, che non basta a cancellare le ombre riaperte dalle sconfitte recenti.

Dalmonte schiera inizialmente Nikolic, Woodson, Mouaha, Stewart jr. e Iannuzzi, ma l’avvio non è brillante. Verona prende il controllo con Udom, portandosi sul 10-2. Il coach corre ai ripari con i cambi, ma la Tezenis trova con Pullen il canestro del +10. La difficoltà per Nardò è evidente: pur registrando una timida reazione con Donadio e Woodson, il primo quarto si chiude sul 21-11 per i veneti.

Il secondo quarto si apre con una tripla di Mouaha, ma il divario continua ad aumentare. Verona allunga ulteriormente, arrivando all’intervallo sul 46-26. Nardò sbaglia molto al tiro (8/22 da due, 2/11 da tre) e soffre sotto canestro (16 rimbalzi contro i 25 avversari). Stewart jr. resta a secco, con un impatto nullo sulla gara.

Nel terzo quarto, la reazione del Toro sembra ancora lontana. Solo Woodson si distingue in una serata difficile, chiudendo a quota 27 punti e vincendo il duello personale con Pullen. L’ultimo quarto serve solo per limare lo svantaggio, chiudendo la partita sull’86-76 per Verona.

HDL Nardò dovrà mostrare tutt’altro atteggiamento mercoledì a Lecce contro Torino per interrompere questa serie negativa.

