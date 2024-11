Basket A2/M, Nardò: Dalmonte, ‘Parziale primi 5/6 minuti ci ha condizionato’

Un Nardò a due facce quello visto con la Tezenis Verona. Nel primo tempo, la squadra ha mostrato un volto stralunato e impreciso, chiudendo la metà gara sotto di 20 punti. Tutt’altra storia nella ripresa, dove il Toro ha mostrato maggiore solidità e incisività, ma senza riuscire a rientrare concretamente in partita contro un avversario forte, ma non “ingiocabile”. Con il secondo KO consecutivo, Nardò paga ancora un approccio troppo morbido, che dà fiducia agli avversari e apre divari difficili da colmare.

Verona ha dominato per metà gara in ogni aspetto, dalla difesa al tiro, dai rimbalzi a tutte le aree decisive. Quando il Toro ha corretto la rotta, era ormai troppo tardi per riaprire il confronto. Serve un approccio diverso da quello visto contro Verona, Udine, Vigevano o Piacenza.

“Abbiamo subito nei primi 5-6 minuti un parziale che ci ha condizionato per tutta la partita”, ha commentato coach Luca Dalmonte. “Nel secondo tempo, abbiamo giocato in maniera più corretta, cercando di esprimere il nostro gioco contro una squadra di grande qualità. Ma i primi venti minuti ci hanno penalizzato”.

Dalmonte sottolinea poi un concetto chiave: questa squadra ha bisogno del contributo di tutti per 40 minuti. Le assenze, anche temporanee, di uno o due giocatori in campo possono compromettere l’intera prestazione. “Non parlo di singoli, è un discorso di squadra. Noi siamo costruiti per avere l’apporto di tutti, e la presenza in campo è fondamentale”.

Per Nardò sarà essenziale migliorare l’approccio iniziale e la continuità dell’apporto dei singoli, soprattutto in trasferta, dove la squadra ha alternato buone prestazioni a cali preoccupanti. Il calendario ora propone Torino in casa mercoledì e Avellino in trasferta domenica, incontri fondamentali per classifica e morale.

